У Николая Дроздова обнаружили новую болезнь

Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов стал ниже на 10 сантиметров из-за прогрессирующего хронического заболевания скелета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Раньше рост Дроздова был около 180 см, а теперь — 170 см. Причиной стал остеопороз, который у зоолога выявили пять лет назад. При этой болезни в костях снижается количество кальция — они становятся «слабее». У человека начинают болеть суставы, в ногах появляются судороги, позвоночник искривляется, вес тела снижается.

Состояние российского телеведущего Николая Дроздова улучшилось

Напомним, что Дроздов неоднократно ломал себе кости. Например, в январе 2023 года поскользнулся у здания МГУ и сломал семь ребер. До этого он ломал позвонки, бедро и ключицу.

Телеведущему прописали дозированную физнагрузку, правильное питание и нужную терапию.