У православных наступила Страстная пятница

18 апреля 2025 года у православных наступает Великая пятница Страстной недели - самый скорбный день в году. Именно в пятницу совершилось Распятие и Крестная смерть Христа на Голгофе.

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События этого дня очень дороги для верующих, а вот тем, кто не верит в Бога, они помогут понять, почему христиане поклоняются страшному орудию смерти Христа - Кресту. Почему они относятся к Кресту как в святыне? Почему такое явление, как крестопад - то есть стирание крестов с изображений храмов - переживается ими как святотатство и надругательство над святыней? На все эти вопросы ответит рассказ о том, что же произошло в Великую пятницу Страстной недели почти две тысячи лет назад. Но прежде чем приступить к нему, поясню: когда рассказывают о Распятии Иисуса Христа на Кресте, слова "распятие" и "крест" пишут с заглавной буквы - чтобы подчеркнуть значимость жертвы, принесённой Иисусом Христом.

В Великую (Страстную) пятницу не служат Божественную литургию, так как в этот день Сам Господь принес себя в жертву. Вчера, в Великий четверг, мы переживали события в Гефсиманском саду - когда Иисус, удалившись от учеников, трижды молился, молился до кровавого пота.

"Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия, - молит Иисус Бога Отца, но тут же, следом произносит, - впрочем, не как Я хочу, но как Ты".

В мировом искусстве этот евангельский эпизод называется "Моление о Чаше", ему посвящали картины величайшие художники - от Боттичелли и Эль Греко до Врубеля до Ван Гога.

Душа Иисуса скорбела и тосковала, он просит Петра и двух других учеников бодрствовать с ним, но ученики, не выдерживая напряжения, засыпают.

И тогда Иисус приходит к Своим уснувшим ученикам и говорит: "Вы все еще спите? Все почиваете? Но настал час, когда Сын Человеческий предается в руки грешников! Вставайте! Смотрите, вот идет тот, кто предал Меня!" Иисус еще только произносил эти слова, как к Нему приблизилась толпа стражников с мечами и кольями. Во главе их шел Иуда. В темноте ночи, еле освещаемой факелами в руках солдат, можно было легко обознаться и схватить не того. И тогда Иуда приходит на помощь тем, кто пришел арестовать Христа: "Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его!", - шепчет предатель страже. И, тут же, не мешкая, подходит к Иисусу и, целуя Его, говорит: "Радуйся, учитель!"

"Друг, для чего ты пришел?", - отвечает Иисус Иуде. И тут стража хватает Христа…

Конечно, по Своей Божественной силе Иисус мог бы и остановить солдат - ведь Он повелевал буре прекратиться, Его Божеству подвластны все стихии природы, что там люди? Вон, Петр, желая помешать аресту Иисуса, отсек одному из стражников ухо. И Христос совершает чудо: плоть подвластна Ему - Он берет это ухо и заживляет его. Но при этом послушно, смиренно идет вместе с арестовавшими его на суд.

По Своей Божественной сути Иисус мог тысячью способов избежать ареста. Но нет, этого не происходит. Почему? Потому что Иисус добровольно, из любви к людям, умаляет Свою Божественную природу, то есть делает ее меньше, фактически ничтожной. Он принимает арест - потому что в этом воля Божья. И принимает Он это из любви к людям. Зная, что за арестом последует неправедный суд, осуждение Его, невиновного, на Крестную казнь, дорога на место Распятия - Голгофу, Крестные страдания и дальше смерть на Кресте. Все это ведомо Иисусу. И Он принимает все эти страдания.

Крест - символ Великой пятницы. Он высится в центре каждого храма, и верующие приходят поклониться ему. Почему? Почему мы поклоняемся тому, что послужило средством мучительной смерти?

Когда-то крест (здесь еще со строчной буквы) был самым страшным орудием казни, до которого смогли додуматься люди. Позорным и чрезвычайно жестоким. Местами казни обычно становились возвышенности невдалеке от городов, вдоль дорог - для устрашения. Ведь смерть на кресте была не просто мучительной, но и долгой, часто казненный висел несколько дней, так, что ему, еще живому, птицы выклевывали глаза.

Преступника, приговоренного к распятию, сначала раздевали, оставляя только узкое препоясание вокруг бедер, потом он, беззащитный и униженный, под взглядами толпы, понукаемый стражниками, нес свой крест или только поперечную перекладину креста долгим скорбным путем - к месту казни. У Иисуса это был путь на Голгофу, Лобное место в переводе с греческого. Затем несчастного привязывали к крестному древу, веревками поднимали наверх (крест высился над землей на 3, а то и на все 4,5 м) и пригвождали его руки и ноги, распиная бедного.

Острие кованых гранёных, с зазубринами, железных гвоздей вбивали между локтевой и лучевой костьми, ближе к запястью (а не в ладони, как принято считать, пробитая ладонь легко разорвется под тяжестью висящего, не имеющего опоры тела) и между плюснами ног. Физические муки казненного усиливались, если дело происходило в жару, под лучами палящего солнца. Единственное смягчение не поддающейся разумению жестокости: перед пригвождением распинаемому было принято давать вино со смирной - напиток, помогающий забыться. Евангелие свидетельствует: Иисус от этого питья отказался. Богословы считают, что Спаситель желал пройти весь путь крестных страданий в полном сознании.

Если добавить, что в народе казненный на кресте воспринимался как проклятый Господом, можно понять, что распятие было не только мучительнейшей смертью, в физическом смысле, но и означало крайнюю форму отвержения человека - от других людей, от Создателя. Крестной смерти подвергали только рабов, римским гражданам, совершившим даже самые страшные преступления, попросту отсекали головы, а Цицерон - философ и оратор - считал, что римскому гражданину и свободному человеку оскорбительно даже просто упоминать о такой вещи, как казнь на кресте. И именно такую казнь - самую мучительную, самую недостойную, самую позорную - принимает Сын Божий. Причем страданиям на Кресте предшествуют предательство, неправедный суд, унижение, поношение, оплевывание, насмешки и осмеяние, злословие, издевательства. А еще бичевание. Историки уточняют, что стоит за этим Евангельским словом - тридцать девять (сорок - это уже смертельная норма!) ударов длинным пятихвостым бичом, к каждому хвосту которого прикреплены свинцовые шарики. Удары таким бичом рассекали тело до кости...

И вот все эти Крестные страдания, простое перечисление которых уже приводит в дрожь, принимает Спаситель. Добровольно. По Своему человеческому, а не Божественному естеству. Умаляясь, самоуничижаясь, не просто до человека, а до самого презренного - раба. Самого грешного. Будучи Сам безгрешным. Добровольно. Из любви. К нам, людям. Искупая не Свои, наши грехи. Принимает Крестные страдания и Крестную смерть. Бессмертный по своему Божественному естеству, Он до конца, смертного конца, проходит путь человека.

"От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, - сообщает Евангелие, - а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: "Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?"" - этот пик богооставленности Иисуса очень важен, потому что это предельная точка страдания Спасителя.

После этого наступает конец. Смерть. На Кресте.

Евангелист Иоанн, свидетель Распятия, стоявший при Кресте, так описывает последние минуты Иисуса: "Сказал: совершилось! И преклонив главу, предал дух". Бесспорно, что слово "совершилось" здесь не просто констатирует смерть. И даже не только фиксирует то, что наконец-то во всей полноте и последовательности свершились, исполнились пророчества, за многие века до произошедшего точно предсказавшие приход в наш мир Спасителя. Нет, дело не только в этом. Греческое слово "совершилось", которое Иоанн Богослов выбрал для описания момента смерти Иисуса в своем Евангелии (а оно было написано на греческом), одного корня со словом, обозначающим предел совершенства. А это значит, что последний миг земной жизни Иисуса, миг Его смерти, был уже заревом Его победы. Победы над смертью. Принявший по Своему человеческому естеству всю полноту страданий и даже смерть, по Своей Божественной природе Он эту смерть победил.

Только не надо воспринимать таинство Крестной смерти и последующее Воскресение из мертвых упрощенно, механистически. Одна деталь. Евангелие сообщает, что страдания Христа на Кресте длились около шести часов. Кстати, это удивило Пилата: обычно мучения несчастных тянулись несколько дней, пока не наступала смерть - чаще от асфиксии (удушья), хотя стражники, стремясь поскорее освободиться, иногда ускоряли казнь, перебивая распятому голени. Казненный терял точку опоры и задыхался - уже мгновенно. В этот раз, когда римский сотник перебивал мечом голени двум еще живым разбойникам, распятым рядом с Христом, Спаситель уже был мертв. Чтобы убедиться в этом, сотник ударом копья пронзил Иисусу ребра, и оттуда тотчас истекла кровь и вода. Некоторые богословы, исходя из этого свидетельствования евангелиста Иоанна и опираясь на опыт медиков, делают вывод: у Спасителя не выдержало сердце. Не выдержало страданий? "Отче! - молился Распятый на Кресте за тех, кто Его распинал, - прости им, ибо не ведают, что творят!"

Так почему же христиане поклоняются орудию мучительнейшей пытки Христа?

"Распятие Христово, - писал митрополит Антоний Сурожский, - это действие свободной Божественной любви, это действие свободной воли Спасителя Христа, отдающего Себя на смерть, чтобы другие могли жить - жить вечной жизнью, жить с Богом. И знаком всему этому является Крест, потому что в конечном итоге любовь, верность, преданность испытываются не словами, даже не жизнью, а отдачей своей жизни; не только смертью, а отречением от себя таким полным, таким совершенным, что от человека остается только любовь: крестная, жертвенная, отдающая себя любовь, умирание и смерть самому себе для того, чтобы жил другой".

Шесть долгих часов Господь мучительно страдал на Кресте, искупая Своими страданиями все человечество от рабства греху. Крестная смерть Христа совершилась по Евангелию в девятый час (около трех часов в Великую пятницу по нашему времени). Поэтому именно в это время в храмах совершается вынос плащаницы - шитого изображения снятого с Креста распятого Тела Спасителя. Плащаницу выносят из алтаря и возлагают на специально приготовленный стол в центре храма - гробницу, а затем священнослужители и все молящиеся поклоняются перед ней.

Плащаница находится на середине храма в продолжение неполных трех дней, напоминая нам о трехдневном нахождении Иисуса Христа во гробе. В Великую пятницу до выноса плащаницы вообще не вкушается никакой пищи, это день самого строгого поста в году. И не только в смысле еды, но и касательно развлечений, праздных разговоров. Приготовление творожных пасох, куличей и крашение яиц происходит или накануне, 17 апреля, в Чистый четверг, или в пятницу поздно вечером. Освящают всю эту праздничную снедь в Великую субботу, после Божественной литургии, а те, кто не успел, после праздничной пасхальной службы в ночь на воскресенье.

А 19 апреля 2025 года - Великая суббота, день, когда "да молчит всякая плоть", день пребывания тела Иисуса Христа во гробе, день внутреннего сосредоточения, когда мы находимся в состоянии духовного ожидания Воскресения Христа. 20 апреля 2025года Пасха.