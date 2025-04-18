В Ляонине начался конкурс китайской культуры для иностранцев

Дан официальный старт Международному интерактивному проекту конкурса китайской культуры для иностранных учащихся "Давай, покажи свои таланты!".

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Творческое соревнование проводит Центр международных связей провинции Ляонин. Целевая аудитория проекта - иностранные учащиеся "поколения Z". Конкурс призван выявить из числа гостей со всего мира тех подлинных ценителей традиционной китайской культуры, которые в ходе упорных занятий достигли высокого уровня мастерства. В формате коротких видео участники смогут показать, как они овладевали навыками, похвастаться достижениями, рассказать всему миру о культурных богатствах Китая и тем самым создать объемный и многосторонний образ замечательной традиционной культуры.

Иностранные учащиеся в провинции Ляонин не только изучают китайский язык и овладевают профессиональными компетенциями, но и приобретают подлинно глубокий интерес к китайской культуре. Все вузы провинции предлагают иностранным гостям тщательно разработанные курсы по различным аспектам традиционной китайской культуры: по пекинской опере, каллиграфии, тайцзицюаню, постепенно формируя группу "настоящих мастеров" в этих направлениях.

Проводимый конкурс позволит выявить иностранных учащихся из различных стран, обладающих яркой харизмой и выдающимися способностями в различных аспектах традиционной китайской культуры с региональными особенностями провинции Ляонин. Для конкурса отбираются видео, в которых наиболее полно отражена суть того или иного культурного явления, будь то боевые искусства, пекинская опера, каллиграфия или игра на гуцине (традиционной китайской цитре).

Главными героями представленных видео станут сами иностранные учащиеся, ставшие послами традиционной китайской культуры с позиций "Поколения Z". Участники конкурса смогут в полной мере отразить международную ценность и привлекательность китайской культуры, усиливая стремление иностранных зрителей поближе с ней познакомиться.

Серия коротких видеороликов в 4К-разрешении позволит зрительской аудитории насладиться захватывающим, высокохудожественным и запоминающимся зрелищем. После публикации видео на зарубежных медиаплатформах эти ролики станут центром притяжения для молодежи всех стран мира, давая уникальную возможность испытать гармоничное взаимодействие и взаимопроникновение различных культур. Это позволит по-новому оценить и понять важнейшую идею "сообщества единой судьбы всего человечества".