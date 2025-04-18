Россиянам назвали три основные причины эмоционального шопинга

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева раскрыла в беседе с RT, как бороться с импульсивными покупками.

Матвеева привела пример с покупкой еды, отметив, что в периоды апатии мозг начинает требовать быстрый дофамин, источником которого как раз являются «быстрые» продукты, не требующие приготовления и условно «запрещённые».

«К этой категории относятся чипсы, сухарики, мармелад, шоколадные батончики и прочий фастфуд. Вероятнее всего, вы не едите эти продукты каждый день, потому что вреда в них больше, чем пользы. Поэтому психика формирует самозапрет, переводя фастфуд в категорию того, что всегда хочется, но разрешено редко. Грусть, усталость, тяжёлый день на подсознательном уровне легализуют покупку чего-то вредного, ведь это поднимет настроение. С одной ремаркой — наслаждение будет очень мимолётным, а пользу такие траты не принесут», — предупредила она.

По её словам, существуют и другие драйверы эмоционального шопинга, например желание соответствовать трендам.

«Несколько месяцев назад все охотно покупали дубайский шоколад, ведь это дарило положительные эмоции из-за ощущения причастности к чему-то большему, к общественному веянию. Такое стремление следовать тенденциям зачастую влечёт за собой незапланированные траты — это касается не только продуктов, но и одежды, гаджетов и других вещей», — заявила аналитик.

Кроме того, она добавила, что импульс к покупкам на эмоциях может возникнуть и из-за приятных ощущений от извлечения выгоды.

Говоря о том, как безболезненно бороться с этой проблемой, консультант объяснила на примере еды, что не стоит себя ограничивать полностью.

«Однако делайте акцент на привычное полноценное питание. Например, соберите продуктовую корзину к ужину и, если очень хочется, добавьте в неё одну пачку чипсов. Не десять, а одну. Так вы будете уверены, что не потратите лишних средств на удовлетворение эмоционального голода», — советует собеседница RT.

Также она порекомендовала заранее запланировать в графике поход за продуктами, а не тратить силы на это после трудного дня.

«Третье — составляйте базовый список того, что вам надо купить. В нём должны быть те продукты, которые составляют основу вашего рациона. При этом оставляйте возможность удовлетворить свои сиюминутные желания. Четвёртое — регулируйте своё состояние более осознанными методами. Например, саморефлексия или ведение дневника чувств окажут терапевтический эффект и помогут разобраться в корне проблемы, а не заглушать её симптомы», — заключила эксперт.

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