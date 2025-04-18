Россиян предупредили об опасности пластиковых бутылок

Химические вещества, многие из которых токсичны, могут мигрировать из пластика в воду, особенно при длительном хранении, поэтому питье из пластиковых бутылок может быть опасно для здоровья, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» токсиколог Михаил Кутушов.

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«Наиболее распространенным материалом для изготовления одноразовых бутылок является полиэтилентерефталат (ПЭТ). Сам по себе ПЭТ считается относительно безопасным при кратковременном использовании, поскольку он достаточно стабилен. Но при длительном контакте с водой или нагревании начинает выделяться сурьма. В высоких концентрациях она может вызывать раздражение кожи и слизистых, проблемы с желудочно-кишечным трактом», — рассказал врач.

Несмотря на то, что концентрация сурьмы в воде из пластиковых бутылок, по словам токсиколога, как правило, не превышает допустимые нормы, есть мнение о потенциальном накопительном эффекте опасного вещества в организме. Но особенно опасным, предупредил Кутушов, является повторное использование ПЭТ-бутылок.

«При повторном использовании на поверхности пластика образуются микротрещины, являющиеся благоприятной средой для размножения бактерий. Даже тщательное мытье не всегда позволяет полностью их удалить, что может привести к загрязнению воды и развитию инфекционных заболеваний», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Для изготовления бутылок используются и другие материалы, уточнил Кутушов. Это поликарбонат (PC) и поливинилхлорид (ПВХ). Они, как сказал врач, содержат вещества, способные нарушать гормональный баланс в организме, а также ассоциированные с ожирением, сахарным диабетом и некоторыми видами рака.

«Стоит отдавать предпочтение бутылкам из более безопасных материалов, таких как нержавеющая сталь, стекло или полипропилен, который считается менее склонным к выделению вредных веществ. Также следует обращать внимание на маркировку пластика. Бутылки с маркировкой "1" (ПЭТ), "2" (ПЭВД) или "5" (ПП) считаются относительно безопасными для кратковременного использования, в то время как бутылок с маркировкой "3" (ПВХ) или "7" следует избегать», — рекомендовал токсиколог.

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