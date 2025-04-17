Одна из самых известных американских ясновидящих XX века Джин Диксон еще в 1969 году опубликовала книгу «Моя жизнь и пророчества», в которой предрекла России участь жертвы агрессии соседней державы в 2025 году.

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Гадалка стала известна после того, как в опубликованной в журнале Parade в 1956 году колонке она пересказала победу кандидата на президентских выборах в 1960 году, который позже погибнет при исполнении служебных обязанностей. Уже в 1963 году на тот момент американский президент Джон Кеннеди был застрелен.

Предсказательница в своих книгах также предрекала России масштабную войну с Китаем, которая начнется в 2025 году и продлится вплоть до 2037 года. По словам ясновидящей, ставший гораздо более могущественным Китай якобы захватит северные территории СССР и вторгнется в Скандинавские страны, передает «Комсомольская правда».

Святая Матрона Московская также оставила после себя множество предсказаний, в том числе о страшных последствиях для Европы, если та решит отвернуться от России. Согласно словам прорицательницы, самому российскому народу предстоит столкнуться со множеством трудностей.