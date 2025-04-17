Вассерман согласился со способностью ИИ заменить половину чиновников

Даже несовершенные имитаторы интеллекта уже могут взять на себя часть монотонной, технической работы депутатов Госдумы, сказал НСН Анатолий Вассерман. Большую часть работы чиновников нельзя назвать творческой, ее с легкостью можно переложить на плечи искусственного интеллекта (ИИ), предоставив людям возможность заниматься более интеллектуальной деятельностью. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявил на форуме Data Fusion, что по меньшей мере половину чиновников сегодня может вытеснить ИИ, сообщило РИА Новости. При этом министр отметил, что полностью заменить человека ИИ не сможет. Вассерман согласился с позицией Шадаева, отметив, что сегодня об ИИ в полной мере речи не идет.

«Что сделает искусственный интеллект, я гадать не берусь, поскольку пока он не создан, даже толком непонятно, как его создавать, механизмы до конца не изучены. Когда он появится — тоже непонятно. Все, с чем мы имеем дело, — это имитаторы интеллекта, которые не способны к самостоятельной деятельности, тем более к самостоятельному развитию. Но они уже очень наглядно показали, как много умственной работы сводится к готовым рецептам (одному или нескольким), а не к творчеству. Понятно, что в работе чиновников накоплено очень много готовых решений, выбор между которыми — зачастую задача чисто техническая. Поэтому, скорее всего, значительную часть работы чиновников можно будет переложить на плечи имитаторов интеллекта. Люди, которые действительно способны работать творчески, разнообразно, самостоятельно искать варианты решений, скорее всего, переучатся на какие-то более интеллектуальные виды деятельности, где их не смогут заменить такие имитаторы», — сказал Вассерман.

Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил, что порядка 40% всех рабочих должностей в мире подвергаются воздействию автоматизации и ИИ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».