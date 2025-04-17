Депутат Госдумы заявил о непрофессионализме властей Махачкалы из-за затопления улиц

Непрофессионализм махачкалинских властей привел к затоплению городских улиц, сообщил ТАСС депутат Госдумы Султан Хамзаев.

© пресс-служба администрации города Махачкалы

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели в Кировском районе Махачкалы из-за поднятия воды в реке Тарнаирке и угрозы подтопления территории района. Несколько центральных улиц в городе затопило.

"Ежегодно даже небольшие дожди затапливают одни и те же улицы. Тут все упирается в бюджет и непрофессионализм городских властей. Для них все внезапно случается. Извините, за 10 лет эти вопросы можно было решить", - сказал собеседник агентства.

В рамках пресс-конференции в Махачкале Хамзаев заявил, что имеется коллективное обращение журналистов о "потопе" в некоторых частях Махачкалы.

"Вообще обращение является основанием для депутатского запроса, чтобы мы на это отреагировали. Сегодня на федеральном уровне городам предоставляют различные программы по развитию агломераций. Важно, чтобы мы в этих программах участвовали полноценно. Мы будем добиваться этого", - добавил Хамзаев, который представляет Дагестан в Госдуме.

Как в свою очередь сообщила администрация города, власти особое внимание уделят вопросам водоотведения и состояния дренажных систем.