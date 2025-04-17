Михалков высказался об уехавших из России артистах

Михалков — об уехавших из России артистах: они ничего не создали за границей
Деятели культуры, принявшие решение уехать из России, ничего не создали за границей. Об этом заявил режиссёр, председатель Союза кинематографистов России и президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков.
На посвящённой открытию 47-го ММКФ пресс-конференции Михалков напомнил о событиях 1920-х годов, когда из страны были высланы величайшие таланты и умы. Режиссёр отметил, что они создали фантастическую эмигрантскую культуру.
«Есть шанс». Что ждет сына Орбакайте после ее выступления перед украинцами
В свою очередь, те, кто после событий февраля 2022 года приняли самостоятельное решение уехать из страны, по словам Михалкова, так ничего и не создали.
«Что-нибудь создано? Нет… На нелюбви ничего построить нельзя. Это невозможно», — сказал он.
Также в ходе пресс-конференции Михалков намекнул на трудности некоторых участников ММКФ с приездом в Россию.