В российском регионе выявили шесть случаев незаконного отказа в проведении абортов

В Вологодской области выявили шесть случаев незаконного отказа в проведении абортов. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Канаев со ссылкой на ответ Генпрокуратуры, пишет «Коммерсант».

По данным издания, также в российском регионе был выявлен один случай необоснованного направления на процедуру прерывания беременности в другое медучреждение. Кроме того, Генпрокуратура вынесла 19 предостережений руководителям медицинских учреждений и организаций Вологодской области.

При этом в областном правительстве подчеркнули, что письменных отказов в проведении абортов не было — каждый случай «рассматривался индивидуально».

Как пишет «Коммерсант», в суде представители медицинских организаций ссылались на якобы наличие указаний по прекращению подобных операций. Роддомам уже назначили взыскания. Так, Череповецкий городской родильный дом оштрафовали на 50 тысяч рублей. А Вологодский городской роддом в досудебном порядке выплатил одной из женщин денежную компенсацию за моральный вред и возместил стоимость процедуры в частной клинике — 18 тысяч рублей.

Ранее россиянки заявили об отказе госклиник проводить аборты. Одной из них якобы пришлось ехать в соседний регион, процедура вместе с дорогой и проживанием обошлась ей в 50 тысяч рублей.