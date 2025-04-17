«Это лето» обещает быть жарким: представлен полный лайн-ап фестиваля

«это лето фестиваль» и X5 приглашают встретить первые дни лета в саду «Эрмитаж».

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К лайнапу фестиваля присоединяются несравненная Ёлка, яркий поп-рэп-фрешмен EIGHTEEN, пересмешники от мира поп-рэпа группа «ХЛЕБ», Женя Ефимова и AFELIA (одни из главных нео-поп-открытий прошлого сезона), а также инди-герои «АНДРЕГРАУНД» и группа из Владивостока hehehe. Отдельным событием станет LOUD BOYZ SHOWCASE — специальная программа от лейбла ЛАУД с коллаборациями и хитами приглашенных артистов (подробный список участников организаторы объявят позже).

© Пресс-служба

За поп во всех его проявлениях в лайнапе будет ответственна Ёлка — певица, которая за 20 лет карьеры стала настоящей поп-дивой и одной из королев российской эстрады. Для Ёлки музыка — это не просто смысл и дело всей жизни. Это терапия того, что внутри — через музыку у неё получается глубоко заглянуть в себя и настроить чуткий и нежный контакт со зрителем. Мощный узнаваемый вокал, удивительная манера исполнения, по-детски очаровательная непосредственность и целая россыпь «золотых» хитов от «Города обмана» до «Прованса» — всё это о концерте Ёлки на «это лето фестиваль».

© Пресс-служба

Группа «ХЛЕБ» возвращается после недолгого перерыва на большие фестивальные площадки вместе с новыми и давно любимыми хитами. «ХЛЕБ» — это добротные танцевальные хип-хоп треки с текстами об обычной жизни. Расставание, шашлыки, вечеринка, прогулка с друзьями — у «Хлеба» найдётся песня обо всём.

© Пресс-служба

В прошлом году поп-рэп-артист EIGHTEEN ярко вернулся на сцену после почти пяти лет молчания с идеальным танцевальным и летним альбомом «Super» — миксом из фанк-электро и урбан-попа с харизматичным вокалом. Как это звучит вживую — услышим вместе в самом начале лета на «это лето фестиваль» в «Эрмитаже».

AFELIA — одна из самых ярких представительниц современного нео-попа с народным душевным голосом, который узнаёшь из тысячи, — также выступит на фестивале со своим новым альбомом «3 сессии в неделю».

Женя Ефимова — пожалуй, самая текстоцентричная певица современной русской поп-музыки. Её творчество сочетает глубокие тексты с разнообразными инструментальными аранжировками, создавая мультижанровый коктейль. Широкую известность Женя получила благодаря совместной композиции «Осень» с группой «25/17», в которой ей удалось передать атмосферу собственных треков. Её песни звучали на крупных фестивалях таких как «Нашествие», «Дикая Мята» и «Ленинградские мосты».

© Пресс-служба

Ещё одно громкое событие фестиваля — LOUD BOYZ SHOWCASE, организованный группой ЛАУД. На шоукейсе выступят как уже зарекомендовавшие себя музыканты, так и те, чьи имена всё чаще мелькают в рекомендациях. У каждого будет шанс заявить о себе с новой силой. Группа ЛАУД — коллектив, задающий тон современной российской электронной сцены, — выйдет вместе с другими участниками, чтобы показать фирменный микс хип-хопа и электроники.

Ещё одним гостем в лайнапе фестиваля станет группа hehehe из Владивостока — представители новой инди-волны, сочетающей пост-панк, фолк и шугейз. В прошлом году hehehe стали героями проекта Яндекс Музыки «Искра», а кавер на их песню «С чистого листа» вошёл в саундтрек фильма «Поехавшая». После участия в «Искре» коллектив продолжает развивать свой путь в индустрии и сегодня — выступление hehehe на сцене «это лето фестиваль» состоится при поддержке Яндекс Музыки.

© Пресс-служба

Ранее на «это лето фестиваль» в «Эрмитаже» уже были анонсированы L'One, который в сопровождении хора представит масштабное шоу в поддержку альбома «Пиросмани», группа «Комната Культуры» с уже покорившими российские чарты и крупнейшие площадки страны хитами, а также NEMIGA, который создаст атмосферу лёгкости и романтики с треками, вошедшими в мировой топ-100 Shazam.

«это лето фестиваль» — не только о музыке, но и о комфортном отдыхе для всей семьи. Как и в прошлом году, фестиваль разделят на громкую и тихую зоны. Заботясь о гостях всех возрастов, генеральный партнёр проекта и лидер в сфере еды — Х5 — организует семейную зону со специальными активностями для детей. Подробности программы станут известны ближе к датам фестиваля.

© Пресс-служба

Организатором проекта выступает Московский центр урбанистики во главе с Сергеем Капковым, известным своими успешными инициативами в области городских мероприятий. В этом году организаторы обещают ещё больше развлечений для всей семьи — детей, взрослых и даже ваших питомцев, ведь фестиваль dog-friendly.

Узнать подробности и купить билет можно на сайте. Напомним, что в этом году «это лето» расширяет границы — теперь фестиваль пройдёт не только в Москве, но и в Александровском саду в Нижнем Новгороде. 14 и 15 июня в «столице закатов» выступят The Hatters, Zoloto, «Сироткин», «Обстоятельства» и другие.