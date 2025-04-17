В МВД рассказали, как бороться с подозрительными звонками

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД рассказало о том, как бороться с подозрительными звонками. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, МВД рекомендует установить себе на телефон антифрод-систему от мобильного оператора. В министерстве рассказали, что такие решения показывают высокую надежность для защиты от телефонных мошенников.

В МВД также подчеркнули, что сейчас все ведущие операторы связи (МТС, Билайн, МегаФон и Tele2) имеют собственные антифрод-системы. Они работают в связке с национальной платформой «Антифрод», которая работает под управлением Роскомнадзора. Эта платформа является основой для борьбы с телефонным мошенничеством в России.

«Для повышения личной безопасности и безопасности родственников старшего поколения мы рекомендуем подключать антифрод-решения, предлагаемые вашим мобильным оператором, особенно если часто сталкиваетесь с подозрительными звонками или сообщениями», — сообщили в МВД.

Ранее мошенники получили 16 миллионов рублей от сотрудника благотворительного фонда.