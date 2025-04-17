Санкт-Петербург на три дня станет Ленинградом

Санкт-Петербург с 8 по 10 мая временно вернется к своему историческому названию — Ленинград. Решение принято Госкорпорацией по организации воздушного движения (ГК ОрВД), подведомственной Росавиации, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«ГК ОрВД в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне решила на время вернуть Санкт-Петербургу его историческое название — Ленинград», — пишет telegram-канал «Авиаторщина».

Для информирования авиационного сообщества ГК ОрВД выпустила официальные уведомления (NOTAM). Согласно этим документам, с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая аэронавигационное обслуживание в Пулково будет осуществляться с использованием исторических позывных: «Ленинград-Подход (Контроль)».

Подобная акция приурочена к памятной дате и направлена на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Подобная акция коснется и Волгограда. Город на три дня станет Сталинградом.