Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора «Известий» Александра Федорчака, журналиста Первого канала Анну Прокофьеву и оператора «Звезды» Андрея Панова. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации России.

© Lenta.ru

Кроме того, ордена Мужества посмертно был удостоен водитель «Звезды» Александр Сиркели. Уточняется, что сотрудников СМИ наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Ранее сообщалось, что Федорчака также посмертно наградили орденом «За верность долгу». Указ подписал глава республики Крым Сергей Аксенов.

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в Луганской народной республике (ЛНР) 24 марта в результате украинской атаки. Уточнялось, что по гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар ракетами HIMARS. 26 марта стало известно о гибели в Белгородской области военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Она подорвалась на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ).