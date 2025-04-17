Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора «Известий» Александра Федорчака, журналиста Первого канала Анну Прокофьеву и оператора «Звезды» Андрея Панова. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации России.
Кроме того, ордена Мужества посмертно был удостоен водитель «Звезды» Александр Сиркели. Уточняется, что сотрудников СМИ наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Ранее сообщалось, что Федорчака также посмертно наградили орденом «За верность долгу». Указ подписал глава республики Крым Сергей Аксенов.
Корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в Луганской народной республике (ЛНР) 24 марта в результате украинской атаки. Уточнялось, что по гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар ракетами HIMARS. 26 марта стало известно о гибели в Белгородской области военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Она подорвалась на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ).