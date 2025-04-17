Умер один из последних ветеранов советско-японской войны

Один из последних ветеранов советско-японской войны Степан Чернов умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, тело Чернова нашла дочь. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Чернова призвали в армию в 17 лет, а в августе 1945 года в составе 354-го отдельного батальона морской пехоты он участвовал в Сейсинской десантной операции на Дальнем Востоке. Будучи младшим сержантом, он входил в разведывательную роту автоматчиков, которой поручили высадиться восточнее порта Расин. В их задачу входило перекрыть прибрежную дорогу и не допустить подхода подкреплений японских войск. Отряд выполнил задачу и удерживал позиции, пока на место не пришли основные силы советской армии.