Орбакайте призвали признать иноагентом после корпоратива для украинцев

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить певицу Кристину Орбакайте на наличие иностранного финансирования после корпоратива для украинской публики. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

«Мы подготовили обращения с просьбой проверить Орбакайте на иностранное финансирование. Очевидно, что кто-то платил ей деньги за это выступление», — заявил Бородин.

Глава ФПБК отметил, что вместе с Орбакайте на мероприятии выступил украинский певец Гарик Кричевский. После начала специальной военной операции (СВО) автор хитов «Киевляночка» и «Мой номер 245» поддержал ВСУ и стал исполнять песни на украинском языке. Бородин добавил, что участие певицы стало возможным благодаря юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) и назвал его предателем России.

Ранее стало известно, что Орбакайте выступила на корпоративе в Праге. Сообщалось, что частное выступление перед украинскими бизнесменами состоялось в конце марта. Также выяснилось, что артистка понизила гонорар за выступления почти в два раза, а спрос на ее концерты заметно упал.