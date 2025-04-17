Патриарх Кирилл совершил освящение миро в Великий четверг

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции совершил освящение миро во время божественной литургии в Великий четверг в храме Христа Спасителя. Об этом сообщила пресс-служба патриархии.

"В этот день, Великий четверг, мы обычно освящаем миро. Это очень сложно составленное вещество из различных благоухающих естественных ингредиентов этой травы, наверное, никто без специальной справки не перечислит всего того, что содержит это вещество. И оно действительно замечательно по запаху, по аромату, по внешнему виду, но не в этом его сила. А сила в том, что благодать, переданная Господом через святых апостолов, видимым образом почивающая на епископате, а через епископат - на духовенстве, является и всем верующим через святое миро", - передает его слова пресс-служба.

Миро в христианстве - это специально приготовленное и освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания. В православии используется также при освящении вновь построенных храмов. В Русской православной церкви (РПЦ) торжественный чин мироварения совершается во время Страстной недели Великого поста, освящение происходит в Великий четверг. После освящения миро рассылается по всем епархиям и монастырям РПЦ.