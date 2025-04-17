В Калининградской области стартовал Балтийский культурный форум

Балтийский Культурный форум открылся в Светлогорске Калининградской области. В 2025 году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

"С одной стороны, искусство, художественное творчество - один из самых ярких, увлекательных и удивительных видов занятий, профессий и увлечений. И государство создает условия для раскрытия талантов и способностей в творческой сфере, как и во всех других, для каждого желающего. С другой стороны, ясно обозначен идеал гражданина нашей страны - России. Это патриот, берущий на себя ответственность за себя, за свою семью, за свою страну, за свою Родину, свое родное Отечество. Поэтому реализация творческого потенциала и талантов личности в сфере искусства должна быть нацелена на воспитание гражданина нашей страны. Это ни в коей мере не ограничение и не ущемление свободы художественного творчества. Но это целеполагание в интересах всего общества и каждого гражданина", - сказал в ходе пленарного заседания полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.

Балтийский Культурный форум проходит в Калининградской области в 7-й раз с 17 по 19 апреля 2025 года. Это дискуссионная площадка, где совместно с профессионалами, экспертами и властью представители культурных учреждений и деятели искусств обсуждают самые актуальные вопросы по направлению "Культура". Цель форума - раскрыть перспективу развития сферы культуры региона. На седьмом Балтийском Культурном Форуме выступят более 100 спикеров - представителей сферы культуры Российской Федерации.