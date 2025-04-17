Раненый боец СВО полгода мучился от болей в ожидании операции

Участник специальной военной операции (СВО) на протяжении полугода мучился от болей в ожидании операции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Амурской области в Telegram.

© Lenta.ru

Мужчина стал испытывать резкие боли в октябре 2024 года, находясь в зоне боевых действий. Поняв, что самостоятельно решить проблему не получится, он обратился к врачам. Обследование и консервативное лечение, оказанное бойцу в одном из госпиталей, оказалось безрезультатным.

Операцию военнослужащему провели только в апреле 2025 года. Ему удалили межпозвоночные грыжи, и неделю спустя боец уже смог двигаться, не ощущая дискомфорта. Сейчас он готовится к выписке.

Ранее другой боец СВО пропал по пути из госпиталя. Мужчина проходил лечение в Чите. Он отправился домой на попутке, после этого военнослужащего никто не видел, его объявили в розыск.