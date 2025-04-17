В РПЦ со словами «мы заслужили» возмутились одним видом товаров в «Детском мире»

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский возмутился продажей в популярной сети детских магазинов «Детский мир» одного вида товаров — книг по эзотерике. Запись с критикой ассортимента иерей опубликовал в Telegram.

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Островский выложил снимок экрана с товарами из каталога на сайте магазина — на нем видно, что у сети существует целая рубрика, посвященная гаданию и эзотерике, в которой размещены более 400 позиций.

Скриншот священник сопроводил словами «Магазин "Детский мир", который мы заслужили».

Ранее Островский и член Совфеда Андрей Клишас раскритиковали учебник по «семьеведению», написанный при участии эзотерика-«родолога».