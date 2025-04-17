Генпрокуратура России оценила идею контролировать переводы мигрантов

Генеральная прокуратура России готова поддержать инициативу о контроле за банковскими переводами мигрантов для выявления подозрительных операций. Об этом заявил представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры России Андрей Баукин, пишет ТАСС.

Представитель надзорного ведомства отметил, что это, наверное, первая инициатива, которую можно поддержать, так как действительно необходим обмен между банками и государственными органами, занимающимися учетом иностранных граждан, в том числе нерезидентов.

«У нас сейчас можно спокойно прийти с пластиковой картой, открыть счет, вывести деньги - нет у банков такого доступа [к данным о мигрантах]. Очень важно, наверное, было бы организовать такой обмен данными, чтобы мы могли понимать, кто эти средства выводит», - пояснил Баукин в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему «Укрепление национальной и международной финансовой безопасности».

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал выявлять трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию на заработки и не платят налоги. По его мнению, персональную ответственность за это должны нести главы компаний, которые нанимают мигрантов через «фирмы-однодневки и применяют теневые схемы на рынке труда».