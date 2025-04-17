Яркое северное сияние озарило небо над несколькими регионами России
Жители сразу нескольких регионов страны смогли наблюдать этой ночью невероятной красоты северное сияние. Редкое природное явление озарило небо над Московской, Ленинградской, Псковской областями, Уралом, Татарстаном. В Хабаровском крае на Амуре на несколько дней раньше срока стартовал ледоход. Из-за подъёма воды в реках местные власти готовятся к возможных подтоплениям. А в Челябинске - ликвидируют последствия ночного урагана.
На камеры видеонаблюдения в Челябинске попал момент обрушения стеклянного фасада ресторана в центре города. Пешеходную зону усыпало осколками. Повезло, что рядом в этот момент никого не было. Накануне на Челябинск обрушился шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. В разных районах были вырваны деревья, погнуты дорожные знаки, на некоторых улицах линии электропередачи повисли, как гирлянды.
В Хабаровском крае угроза подтопления населенных пунктов. На неделю раньше срока пришел в движение Амур. Начался ледоход, наблюдается высокая активность и на местных реках. На опасных участках дежурят спасатели, местных жителей заранее попросили поднять ценные вещи на вторые этажи и чердаки, и быть готовыми к эвакуации.
В Москве апрель снова удивил: сугробы растаяли, в мегаполис пришла летняя погода. На этой неделе будет на 6-7 градусов теплее нормы, в выходные возможны температурные рекорды.
Резкое потепление и мощная магнитная буря вызывали необычное природное явление - полярное сияние накануне наблюдали по всей стране, даже жители средних широт. Кадрами яркого неба делились в Москве, Подмосковье,в Татарстане, в Бурятии, Воронеже, Свердловске и других регионах.