Священник посоветовал не есть куличи в одиночку на Пасху
На Пасху куличи лучше есть не в одиночку, а с единомышленниками по вере или близкими, заявил доцент Московской духовной академии, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке кандидат богословия иерей Антоний Борисов.
«Есть замечательная традиция, что кулич в одиночку не едят», — рассказал он в беседе с РИА Новости.
Как отметил Борисов, кулич — это хлеб, который разрезается или разламывается для того, чтобы поделиться им с единомышленниками по вере и с семьёй.
«Важно на Пасху, этот главный праздник, собраться с семьёй», — заключил священнослужитель.
В РПЦ 16 апреля прокомментировали тренд на «премиальные» пасхальные куличи за десятки тысяч рублей.