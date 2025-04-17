Священник посоветовал не есть куличи в одиночку на Пасху

На Пасху куличи лучше есть не в одиночку, а с единомышленниками по вере или близкими, заявил доцент Московской духовной академии, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке кандидат богословия иерей Антоний Борисов.

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«Есть замечательная традиция, что кулич в одиночку не едят», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Борисов, кулич — это хлеб, который разрезается или разламывается для того, чтобы поделиться им с единомышленниками по вере и с семьёй.

«Важно на Пасху, этот главный праздник, собраться с семьёй», — заключил священнослужитель.

В РПЦ 16 апреля прокомментировали тренд на «премиальные» пасхальные куличи за десятки тысяч рублей.