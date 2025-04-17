В "Орленок" на инклюзивную смену прибыли дети из 25 регионов

Тематическая смена "Импульс творчества" стартовала в детском центре "Орленок" для незрячих и слабовидящих юных музыкантов. Смена объединила финалистов международного благотворительного фестиваля "Белая трость" из 25 регионов, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского детского центра "Орленок".

"В этом году участниками смены стали ребята из 25 регионов, в том числе из ЛНР. К детям приезжают специалисты, которые проводят занятия музыкальной направленности. В конце смены будет гала-концерт "Люби, твори", где участники покажут свое творчество, то, чему они научились, так как это совсем другое восприятие мира через музыку, голос, слух", - рассказал собеседник агентства.

Смена проводится совместно с благотворительным фондом Дианы Гурцкая "По зову сердца". Специалисты фонда обучают детей ориентированию с белой тростью по программе "Особый взгляд". Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных проводят занятия по вокалу и помогают детям подготовиться к концертным выступлениям.

Всероссийский детский центр "Орленок" принимает детей и подростков с 11 до 16 лет. В центре реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орленок" принимает более 20 тыс. воспитанников из всех регионов РФ, стран дальнего и ближнего зарубежья.