Россиянин избил ветерана СВО и сам попросился на спецоперацию

Житель Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в отношении которого возбуждено уголовное дело за избиение ветерана специальной военной операции (СВО), сам решил отправиться в зону боевых действий. Об этом сообщает Ura.ru.

Соседи россиянина рассказали, что мужчина по прозвищу Негр отправится на СВО в ходе предварительного следствия.

«Дело поступило в суд, но говорят, что заседания не будет», — пояснили они.

Горожане опасаются, что россиянин, который и раньше проявлял агрессию к окружающим, будет мстить.

Ранее на СВО решил уйти сотрудник адвокатской палаты Чечни Денис Шапиро, обвиняемый в мошенничестве. По версии следствия, адвокат обещал за деньги помочь с прекращением уголовного дела в отношении двух человек. В отличие от большинства подобных случаев, ходатайство мужчины об отправке в зону боевых действий осталось без удовлетворения.