Весь песок с мазутом вывезут с площадки хранения в Анапе до конца мая

Песок с мазутом, находящийся на временной площадке хранения в хуторе Воскресенском в Анапе, вывезут к концу мая, передаёт региональный оперштаб.

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В Telegram-канале отмечается, что сроки вывоза загрязнённого песка пришлось скорректировать из-за нехватки предприятий, готовых принять на утилизацию грунт, а также из-за производственных возможностей этих компаний.

Весь песок будет утилизироваться на территории Краснодарского края, так как в ближайших регионах нет подходящих площадок для проведения данной работы.

В оперштабе уточнили, что всего для утилизации было вывезено более 86 тыс. тонн загрязнённого песка.

На данный момент в хуторе Воскресенском остаётся свыше 67 тыс. тонн грунта.

Сотрудники МЧС России 15 апреля за сутки подняли со дна моря у побережья Анапы 200 мешков с мазутом.