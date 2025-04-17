Весь песок с мазутом вывезут с площадки хранения в Анапе до конца мая
Песок с мазутом, находящийся на временной площадке хранения в хуторе Воскресенском в Анапе, вывезут к концу мая, передаёт региональный оперштаб.
В Telegram-канале отмечается, что сроки вывоза загрязнённого песка пришлось скорректировать из-за нехватки предприятий, готовых принять на утилизацию грунт, а также из-за производственных возможностей этих компаний.
Весь песок будет утилизироваться на территории Краснодарского края, так как в ближайших регионах нет подходящих площадок для проведения данной работы.
В оперштабе уточнили, что всего для утилизации было вывезено более 86 тыс. тонн загрязнённого песка.
На данный момент в хуторе Воскресенском остаётся свыше 67 тыс. тонн грунта.
Сотрудники МЧС России 15 апреля за сутки подняли со дна моря у побережья Анапы 200 мешков с мазутом.