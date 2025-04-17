Сразу в шести городах России побит рекорд тепла

Сразу в шести областных центрах России 16 апреля был побит рекорд тепла. Об этом сообщил сегодня в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В частности, по словам синоптика, температурных рекорды 1920 года были побиты сразу в двух городах – Москве и Санкт-Петербурге, здесь воздух прогрелся до +21.8 и +22.6° соответственно.

«Тверь +21.9° (предыдущий 20.5° в 2018 году), Владимир +20.9° (предыдущий 19.3° в 2005 году), Тула +21.5°(предыдущий 21.0° в 2021 году), Рязань +22.2° (предыдущий 21.4° в 2021 году)», - рассказал Тишковец.

Он также отметил, что в Москве в выходных «по климату наступит июль», и в дневные часы воздух разогреется до +22°…+25°.

«Воскресенье Христово будет одним из самых теплых в метеоистории! Кстати, по метеостатистике, 20-го апреля в мегаполисе 20-градусное тепло случается не чаще 1 раза в 13-15 лет», - уточнил синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» прогнозирует, что летняя погода в Москве продержится до начала следующей недели, после чего произойдет похолодание до нормы апреля.

Напомним, что 12 апреля в столице выпал снег и сугробы в некоторых местах достигали 30 сантиметров. А 14 апреля базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала, что снежный покров полностью сошел.