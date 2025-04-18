Хинштейн провел встречу с жителями приграничного района Курской области

Почти все жители граничащего с Украиной Хомутовского района Курской области планируют жить там после стабилизации обстановки. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Врио губернатора написал, что из зоны, которая граничит с Украиной, было отселено семь населенных пунктов. При этом порядка 99 домовладений в районе признаны разрушенными, их собственники получат сертификаты на компенсацию, указал Хинштейн.

Врио главы Курской области отметил, что социальные объекты и предприятия района не получили серьезных повреждений в результате боевых действий. Также Хинштейн рассказал, что муниципалитет подготовит подробный анализ трудоспособного населения и предприятий, которые готовы работать и вкладываться в развитие района вместе с властью.

«Уже исходя из этого, будем определять, сколько и где строить домов, школ, детских садов, учреждений культуры», — заключил врио губернатора.

До этого Хинштейн пообещал, что жители Курска, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, получат компенсацию. Врио губернатора добавил, что также власти Курской области выплатят компенсацию жителям города, которые будут снимать жилье.

15 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что ночью в Курской области сбили 109 беспилотников ВСУ. Одной из целей массированной атаки стал Курск, где пострадали 10 человек. Из них выжили девять.