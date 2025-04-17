В России выросло число приговоров за госизмену

Число приговоров за госизмену в России в 2024 году выросло почти в четыре раза. Об этом свидетельствует судебная статистика Судебного департамента при Верховном суде, которую изучил корреспондент ТАСС.

Если в 2022 году по ст. 275 УК РФ (государственная измена) были осуждены 16 лиц, в 2023-м - 39, то в минувшем году - 145. Двум из них суды назначили пожизненное лишение свободы (в 2023-м - одному). За шпионаж (ст. 276 УК РФ) в России в прошлом году были осуждены 23 лица (в 2023-м - 9). По ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ) - 21 человек (в 2023-м - 9).

Треть осужденных за госизмену - молодые люди в возрасте до 24 лет (40 - от 18 до 24 лет, четверо - от 14 до 17 лет). 13 осужденных - в возрасте от 50 до 59 лет и 6 - старше 60 лет. Среди осужденных за госизмену - 7 женщин и 11 учащихся или студентов, а также трое госслужащих.

Статья о госизмене предусматривает помимо шпионажа или выдачи сведений, составляющих гостайну, также переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.