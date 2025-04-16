Милонов раскритиковал призыв демографа к девушкам «не раздвигать ноги» до свадьбы

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов отреагировал на скандальное высказывание Руслана Ткаченко, директора Института демографического развития. Ученый призвал женщин «не раздвигать ноги» до брака, чтобы избежать абортов.

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Парламентарий отметил в комментарии RT, что демография изучает статистику, а не моральные нормы, и призвал экспертов избегать популизма:

«Ученые хорошо разбираются в цифрах, но вопросы ценностей — не их конёк».

Виталий Милонов заявил:

«Иногда используются гротескные методы, которые на иностранный манер называют "хайпом". Но это не всегда полезно».

Он подчеркнул, что от специалистов ждут серьезного подхода, а не эпатажа: