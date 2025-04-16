Умер актер дубляжа Герасимов, озвучивший Уиллиса и Траволту

Актер дубляжа Владимир Герасимов, озвучивший Брюса Уиллиса в фильмах «Неудержимые» и «РЭД 2», Джона Траволту в картине «Из Парижа с любовью», скончался на 75-м году жизни. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники.

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Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания с актером пока не известны.

«На 75-м году жизни не стало Владимира Герасимова. Светлая память прекрасному артисту», — отметили в пресс-службе объединения «Русский дубляж».

Владимир Герасимов родился 31 августа 1950 года в Москве. Окончил Театральный институт имени Бориса Щукина.

Наиболее известными образами артиста в кино стали роли Юры в фильме «Последнее лето детства», младшего сержанта Володи Мятникова в военной драме «Аты-баты, шли солдаты».

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За свою карьеру Герасимов озвучил более 300 ролей. Среди наиболее известных — Тайвин Ланнистер из сериала «Игра престолов», Джон Винчестер из «Сверхъестественного» и другие. Также его голос звучит в мультфильме «Гравити Фоллз».