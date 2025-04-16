Умерла старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова

Актриса театра «Ленком Марка Захарова» Нина Павловна Горшкова скончалась на 91-м году жизни. Об этом пишет пресс-служба театра в Telegram-канале.

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Старейшая актриса театра скончалась в среду, 16 апреля, после продолжительной болезни. Дата и место похорон будут названы позже.

«Нина Павловна служила театру десятилетиями, даря зрителям вдохновение, а коллегам — бесценный опыт. Её талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории «Ленкома», — пояснили в пресс-службе.

Актриса родилась 1 августа 1934 года в Москве и окончила Театральный институт имени Щукина в 1959 году. С 1961 года Горшкова служила в театре «Ленком».

Горшкова сыграла в таких спектаклях, как «Ночное чудо», «Автоград XXI», «Ромул Великий», «Бременские музыканты», «Лабиринт», «Музыка на 11 этаже», «Золотой ключик», «Царь-рыба», «Голубая роза», «Гамлет» (реж. Г.А. Панфилов), «Ва-банк».

Также она сыграла в документальном фильме «Простите, голуби. История двух одиночеств».

Ранее сообщалось, что на 74-м году жизни скончался актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов, голосом которого говорил Брюс Уиллис в фильме «Неудержимые» и Джон Траволта в картине «Из Парижа с любовью».