В Сургуте чиновникам запретили демонстрировать предметы роскоши и ругаться матом

В Сургуте утвердили кодекс этики для сотрудников мэрии. Он регламентирует нормы поведения чиновников не только на рабочем месте, но и в личной жизни. То есть рекомендует, как им себя вести, на чем ездить, во что одеваться и как говорить.

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Как отмечают в сургутской мэрии, этот свод этических правил существует уже пятнадцать лет, и периодически происходит переутверждение его статей. Вот и на этот раз глава города Максим Слепов, посчитав все этические нормы для сотрудников мэрии актуальными, подписал документ.

В нем несколько десятков пунктов. Так, чиновники не должны употреблять жаргонные и нецензурные слова не только в устной речи, но и в переписке. В общении с посетителями должны уметь грамотно, доходчиво и точно передавать свои мысли.

Целый блок правил регламентирует поведение в соцсетях. Сотрудникам мэрии запрещено не только публиковать, но и репостить и лайкать фото, видео, аудио и тексты экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера.

Чтобы ничто не бросало тень на светлый образ чиновника, им нельзя выкладывать фото и видео из увеселительных и игорных заведений, а также с предметами роскоши, например на фоне дорогих авто и интерьеров.

Сотрудникам мэрии запрещается размещать фото и видео в непристойном виде, противоречащем нормам морали и нравственности. Не должно быть в публичном пространстве никаких снимков в обнаженном и полуобнаженном виде.

Поведение чиновников должно быть безупречным не только на рабочем месте, но и дома, в выходные. Так, например, чиновники обязаны воздерживаться от употребления алкоголя и накануне рабочего дня. То есть нельзя приходить на работу с похмелья и уж тем более появляться в мэрии в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения. Кодекс запрещает также курить в не отведенных для этого местах, во время совещаний и общения с гражданами.

Согласно документу, чиновники должны уведомлять о попытках их подкупа. В обязанность им вменено сдавать подарки дороже трех тысяч рублей. И, конечно, в мэрии Сургута действует строгий дресс-код, ведь по кодексу внешний вид сотрудников должен соответствовать сдержанному официальному деловому стилю.

За несоблюдение этических правил введена ответственность - нарушение считается неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей. Рассматривает поведение чиновников специальная комиссия. Следовать или нет этическим правилам - конечно, личное дело каждого, это все-таки не преступление. Но если этических нарушений накапливается много, любой сотрудник мэрии понимает, что с таким негативным послужным списком карьеру явно не построишь. А в крайнем случае могут и попросить уволиться. И напротив, если сотрудник строго соблюдает этические правила, это учтется при аттестации и формировании кадрового резерва на более высокие должности.

Илья Горфинкель, директор Центра общественных связей Президентской академии на Урале:

- Конечно, кодекс этики необходим, несмотря на то что часть его положений дублирует статьи Закона о госслужбе. Но не все в законе можно прописать. А этические правила заставляют чиновников прогнозировать риски, к которым может привести их поведение. Госслужащие в отличие от нас с вами публичные люди и должны задумываться о последствиях своих действий. Чтобы не было потом мучительно стыдно.

Между тем

Полтора года назад в Югре в небольшом городе Пыть-Яхе разразился скандал. Молодая и симпатичная замначальника отдела подготовки, сопровождения и контроля сметной документации Управления капстроительства выложила в соцсети откровенный ролик. Раскачиваясь в кресле на фоне розовых обоев, она оголила ногу и сопроводила происходящее таким текстом:

"Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома".

У части местных жителей видео вызвало возмущение, другие говорили, что девушка ничего непристойного не сделала и "вообще она красивая". И все же тогда в УКС Пыть-Яха с сотрудницей провели профилактическую беседу. Ролик с личной страницы девушка удалила.