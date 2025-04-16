Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с Рамблером прокомментировала скандал, разразившийся вокруг одной из школ Пермского края, где повара засняли за мытьем выброшенных котлет.

Ранее издание «59.ру» опубликовало видеозапись, на которой повар учебного заведения под струей воды моет котлеты, после чего кладет их на противень. Мать одного из учеников, которая сняла ролик, утверждает, что в попавшей в кадр эмалированной кастрюле — котлеты, недоеденные детьми и оставшиеся с предыдущих приемов пищи. После публикации видео в учреждении была начата проверка. В школе изданию сообщили, что запечатленная на видео повар уже не работает в учреждении.

Чтобы корректно оценить действия повара, нужно провести всестороннюю проверку. Необходимо выяснить, из какой кастрюли она доставала котлеты, действительно ли они были выброшены, зачем повар их мыла. Это важные вопросы. Ответы на них даст соответствующая проверка. Но если данные СМИ подтвердятся, то можно будет говорить о том, действия повара являются просто вопиющими. Со школьным питанием существует много разных проблем, но такого, чтобы школьный повар мыла выброшенные котлеты, а затем укладывала их на противень, по-моему, еще не было никогда. Ольга Леткова Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России

На фоне инцидента в Леткова высказалась о необходимости усиления контроля за качеством школьного питания со стороны родителей учеников.

«То, что мама одного из учеников данной школы смогла снять произошедшее на видео, это хорошо. Это тоже можно считать частью родительского контроля. Она молодец, она проявила бдительность! При этом нужно отметить, что родили учеников всех школ могут самостоятельно контролировать вопросы, связанные со школьным питанием. Для профилактики подобных ситуаций неравнодушным родителям учеников нужно активнее обращаться в администрацию школ и просить допустить их на кухню с различными проверками. Кроме того, на школьных кухнях можно установить видеокамеры, чтобы быть уверенными, что там все в порядке. Это не такое уж и дорогое удовольствие. Полагаю, в подобных ситуациях видеоконтроль мог бы решить много проблем. Даже проверки со стороны родителей могут не вскрыть многое из того, что можно будет увидеть на записи», - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге толпа школьниц жестоко избила ровесницу.