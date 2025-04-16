Стало известно о состоянии пермяка, на которого набросились бойцовые собаки

Рабочему пермского завода, на которого напали бойцовые собаки, врачи оказали помощь. Об этом сообщила жена мужчины в беседе с kp.ru.

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Животные серьезно травмировали пострадавшему обе руки, но сильнее пострадала левая. По словам женщины, ее супруг до сих пор находится в шоковом состоянии и помнит не все.

На данный момент он чувствует себя «более-менее». Медики восстановили сухожилия и мышцы, на это у них ушло более двух часов.

«Говорит, когда делали перевязку, врачи попросили его отвернуться», – рассказала женщина.

Она добавила, что пострадавший будет находиться в больнице не менее пяти дней, реабилитация, предположительно, займет длительное время.

«Я уже успела поговорить с хозяином псов, он утверждает, что его собаки не могли напасть на человека, которых их не провоцировал», – сообщила женщина.

Она уже обратилась в полицию.

По данным СМИ, мужчина пострадал, когда проходил около предприятия. Местный житель оставил привязанными собак без намордников, в какой-то момент они сорвались и напали на человека, его госпитализировали.