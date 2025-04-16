Депутат Нилов прокомментировал идею ввести выходной после Пасхи

В РПЦ заявили, что в России необходимо рассмотреть идею о том, чтобы сделать следующий день после Пасхи, которая всегда выпадает на воскресенье, выходным. Это даст возможность работающим людям прийти на службу в светлый понедельник.

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Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Вечерней Москвой» поддержал эту инициативу.

— Я полностью поддерживаю эту инициативу, потому что это была концепция законопроекта, внесенная депутатами фракции ЛДПР. Именно мы предложили сделать святой пасхальный понедельник выходным днем. Поэтому то, что в РПЦ поддержали наше ранее озвученное предложение, — это хорошо, — сказал он.

Эксперт отметил, что необходимо предусмотреть этот выходной через перенос, чтобы не перегружать бюджет и работодателей.

— У правительства есть право накануне очередного календарного года переносить выходные дни для оптимизации, что представители власти делают ежегодно. Соответственно, учитывая, что РПЦ живет по церковному календарю и Пасху празднуют каждый год в разную дату, можно было бы закрепить эту норму, чтобы не нарушать баланс рабочих и нерабочих дней. И обеспечить ее переносом для выходного в святой пасхальный понедельник, — сообщил Нилов.

Депутат подчеркнул, что изначально правительство РФ отклонило эту инициативу.

— Однако, когда наша инициатива рассматривалась, ее не поддерживали, указывая на то, что у нас светское государство и кроме РПЦ есть другие религиозные организации и конфессии. Безусловно, с этим можно согласиться, однако хотелось бы одновременно подчеркнуть, что 7 января в Трудовом кодексе прописан праздничный день в честь Рождества Христова. Поэтому с тем аргументом мы не согласились. РПЦ поддержала предложение депутатов или депутаты поддержали предложение церкви. Кто здесь был первым — совершенно неважно. Смысл один, что это можно сделать и было бы абсолютно логично, — заключил собеседник «ВМ».

В начале февраля аналогичную инициативу уже реализовали в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов рассказал, что на территории полуострова объявили четыре выходных дня в связи с религиозными праздниками, в том числе с Пасхой.