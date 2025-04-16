Тело звезды фильма Михалкова «Солнечный удар» некому забрать из болгарского морга

13 марта в Болгарии умер актер Владимир Алферов, сыгравший главную роль в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Однако, его тело до сих пор не могут забрать из морга.

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13 марта в Болгарии умер актер Владимир Алферов, сыгравший главную роль в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Однако, его тело до сих пор не могут забрать из морга. Об этом рассказал StarHit.

По словам издания, невеста артиста Людмила Щепеткова считает, что его могли убить с целью наживы. Женщина рассказала, что незадолго до смерти вокруг Владимира стали появляться подозрительные люди. А однажды Людмила узнала, мол, у актера подозревают рак.

«Какая-то женщина предложила якобы по линии то ли Красного Креста, то ли другой организации, сдать кровь на онкомаркеры. Анализы якобы показали онкологию. И эта женщина через каких-то знакомых отвела его на МРТ, где подтвердили рак четвертой стадии. Все это нигде не зафиксировано официально. Конечно, после анализов был шок. Я выслала довольно крупную сумму денег, чтобы он прошел нормальное обследование. Позже выяснилось, что никакой онкологии у него нет», — сообщила Людмила прессе.

По ее словам, вскоре стало твориться странное: «Какие-то люди около него крутились, кто-то его подкармливал супчиками. И мы стали замечать, что как что-то кто-то принесет, у него отеки начинаются. Мы почему-то грешили на аллергию. Я советовала не есть то, что приносят, выливать ты в унитаз. Он говорил, что неудобно, человек ну вроде приходит, угощает и сидит, ждет, когда я съем». А 13 марта 58-летний Алферов неожиданно умер.

На данный момент тело актера находится в болгарском морге. И забрать его некому.

«Своих детей у него официально нет… Мы с ним не успели оформить отношения, поэтому по закону я ему никто. У него было два брата. Сергея Алферова, он был художником, не стало в 2004 году, второго брата Алексея, наверное, в 2010-м. У обоих остались дочери, пытаемся их найти. От них нужна только доверенность, разрешение, чтобы похоронить Володю. Мы с его друзьями сами все оплатим», — отметила Людмила Щепеткова.

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