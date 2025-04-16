Киргизия повторила ошибку Алиева: в России оценили скандал с рейдом в бане

Ситуация с задержанием мигрантов в московском банном комплексе «Бодрость», в том числе граждан Киргизии, привела к резким заявлениям со стороны киргизских политиков. Какие проблемы вскрыл этот скандал, разбирался «Царьград».

Ранее стало известно, что полиция провела рейд в московском банном комплексе «Бодрость». По информации СМИ, бизнесмен из Киргизии, который предоставлял услуги в бане, якобы давал доступ к ним только соотечественникам. В ходе действий правоохранителей были задержаны порядка 40 человек. После чего в Бишкеке потребовали от России объяснений.

В частности, депутат киргизского парламента Джанар Акаев потребовал вызвать посла России и вручить ему ноту протеста, требуя привлечь к ответственности сотрудников ОМОНа. В свою очередь МИД Киргизии попросил у российской стороны объяснить основания для проведения операции.

При этом член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов напомнил, что экономика Киргизии на 30% зависит от денежных переводов из России.

«Если представить, что Бишкек накажет Москву (…) , чтобы «продемонстрировать независимость», то нельзя быть уверенным, что со стороны России не последует ответных шагов» - сказал обозреватель «Царьграда» Владимир Хомяков.

Он также отметил, что у ряда гостей бани «были значительные проблемы с законом». В частности, некоторые из них находились на территории России с нарушением правил въезда.

Издание также обратило внимание на то, что Киргизия повторила ошибку президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сделал много громких заявлений, однако затем «получил сигнал о том, что любому терпению приходит конец».