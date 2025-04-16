В самолетах "Победы" запретили слушать музыку без наушников

Авиакомпания "Победа" официально запретила слушать музыку и смотреть видео без наушников на ее рейсах. Похожий запрет действует и у других перевозчиков, правда, он сформулирован не так категорично. Эксперты считают, что в такой конкретизации нет ничего плохого, вопрос в другом - как будут наказывать за нарушение этого запрета.

© Российская Газета

В правила поведения клиентов на борту воздушного судна, размещенные на сайте "Победы", добавлен подпункт в раздел запретов. Теперь на борту самолета нельзя не только кричать, громко разговаривать, нецензурно выражаться, употреблять алкоголь, курить, загромождать вещами проход и пересаживаться, но и "использовать мобильные устройства для воспроизведения аудио и видеоконтента без применения наушников".

Как сообщили "Российской газете" в авиакомпании, данное правило было введено в ответ на запрос пассажиров, так как "в последнее время увеличилось число негативных отзывов о том, что воспроизведение аудио и видео без наушников мешает клиентам наслаждаться полетом".

"Мы заботимся о комфорте наших клиентов и уверены, что данная мера положительно скажется на впечатлениях от полета", - добавили там.

На сайте "Аэрофлота" и "России" есть схожий запрет, но оформлен он общей фразой "Создавать условия, не комфортные для остальных пассажиров". При этом в правилах использования электронных устройств на борту оговорено, что "если устройство издает звуковые сигналы, необходимо использовать наушники".

Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев назвал нововведение "Победы" решением правильным, хотя оно может и не понравиться потребителю, как любой другой запрет.

"Категоричность формулировок всегда раздражает потребителя. Но факт остается фактом - тот, кто хоть раз пытался вечером заснуть при громкой музыке у соседей или во дворе, понимает, что в самолете невозможно накрыться подушкой или закрыть окно, когда громкий шум исходит от человека на соседнем кресле. И, учитывая, что на рейсах "Победы" пересаживаться нельзя, сбежать от проблемы невозможно. Поэтому хорошо, что именно авиакомпания урегулировала все связанные с этим вопросы, обязав надевать наушники при прослушивание аудиопрограмм и при использовании мобильных игр со звуковым сопровождением", - отметил он.

Пантелеев также считает, что если авиакомпания заявляет о премиальном уровне сервиса, то она избегает таких категорических формулировок и обычно настоятельно рекомендует своим клиентам соблюдать некоторые правила.

"Ну а когда речь идет о полетах на дальнемагистральных маршрутах, то довольно распространенной практикой для компаний, чьи самолеты оборудованы мультимедийными системами, стало раздавать одноразовые индивидуальные наушники", - добавил Пантелеев.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обратил внимание, что идея запрета на прослушивании музыки без наушников не нова. Подобные правила уже действуют в Московском метрополитене.

"Конечно, пассажиры хотят лететь в спокойных условиях, особенно если рейс выполняется в ночное время. И здесь очень важно соблюсти баланс интересов между теми, кто хочет отдохнуть, и теми, кто намерен посмотреть фильмы. Поэтому абсолютно правильно, что авиакомпания урегулировала это", - считает он.

Единственный вопрос, который остается открытым, - ответственность за нарушение запрета.

"Если человек продолжит слушать музыку или смотреть фильм без наушников, будет ли это расцениваться как невыполнение правил и не приведет ли к внесению данного человека в черный список дебоширов? Пока это не очень понятно", - подчеркнул Зотов.

В пресс-службе "Победы" этот вопрос не прокомментировали.