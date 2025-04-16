Анонсированы даты спектакля «Русалочка и Водяной»

Даже самая хорошая и весенняя погода станет еще приятнее в компании сказочных жителей Речного королевства Крокус Сити Океанариума.

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Водно-музыкальные шоу проходят в интерактивном формате в окружении крупных тропических рыб. Дети общаются с героями мимикой и жестами.

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Зрителям предстоит спасти Водяного, вместе с Русалочкой найти волшебный ключик и отправиться на сказочный бал.

Наши артисты – спортсмены-фридайверы. Они могут долго находиться под водой без аквалангов, плавательных очков и другого оборудования. От красочных костюмов и эффектных трюков не оторвать глаз. В сказку поверят и дети, и взрослые.

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Смотрите представление «Русалочка и Водяной» 19 и 26 апреля в Главном аквариуме экспозиции «Реки и Озёра». Сеансы в 11:30 и 13:00.

После шоу юные посетители превратятся в сказочных персонажей на мастер-классах «Корона Русалочки - Корона Водяного» в открытой зоне речной экспозиции. Сеансы в 11:45 и 13:15. Своими руками ребята сделают приятные сувениры на память.

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Посещение шоу и участие в мастер-классах бесплатно при наличии входного билета.