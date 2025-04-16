В Каспийске обрушилась часть «Дагестанского форт Боярда»

Смотровая башня «Дагестанского форт Боярда» в Каспийске рухнула из-за ливней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Речь идет о восьмом цехе бывшего завода «Дагдизель». Как объяснили в мэрии, цех разрушается «в связи с плохими погодными условиями, а также из-за отсутствия ремонта».

Цех построили в 1934 году посреди Каспийского моря и использовали как испытательную базу для торпедного и ракетного вооружения кораблей и подводных лодок. Заброшен с 1966 года. Впоследствии место стало достопримечательностью и получило свое название.

В 2024 году сообщалось, что цех выставили на продажу. Объект оценили в 12 млрд рублей, однако эксперты отмечали, что содержать его довольно дорого и опасно.