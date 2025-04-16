«Перед свадьбой не раздвигать ноги»: демограф рассказал, как сократить аборты в РФ

Для того, чтобы снизить количество абортов в РФ, девушки должны воздержаться от интимной близости до вступления в брак. С таким мнением выступил руководитель Института демографического развития Руслан Ткаченко.

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По мнению Ткаченко, данная практика поможет снизить число абортов в стране.

— Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой, — заявил демограф в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Минздрав России разработал проект приказа, уточняющего перечень медицинских показаний для проведения аборта. В документе также будет скорректирована тяжесть состояний, при которых будет необходимо прерывать беременность.

Для увеличения демографии на территории России частные клиники должны прекратить зарабатывать на абортах. С таким мнением выступил председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

В Государственную думу поступил законопроект, предлагающий дать право детям из многодетных семей бесплатно учиться в вузах.