Россиянин агрессировал на рейсе и пугал соседей из-за шума двигателя и улыбки стюарда

Пассажир авиакомпании Utair устроил на борту истерику: сначала из-за беспокоящего его шума двигателя, затем — из-за улыбки бортпроводника. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

© Газета.Ru

Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Тюмени в Сургут. По данным канала, 43-летнему пассажиру досталось место у иллюминатора — 12А. После взлета он не смог сдержать эмоций по поводу шума из-за работающего двигателя: он размахивал руками, пугая соседей. Экипаж попытался урегулировать ситуацию и пересадил недовольного клиента на другое место. Но это не исправило ситуацию, так как любителю тишины на новом кресле было так же шумно.

Следующими поводами для раздражения стала улыбка бортпроводника и шумное поведение соседей, которых пассажир все время просил вести себя тише. Беспокойному мужчине выдали письменное предупреждение о недопустимости подобного поведения, но успокоиться это не помогло.

По прилете пассажира встречал наряд МВД. Изучив обстоятельства инцидента и не найдя признаков административного правонарушения, мужчину отпустили.