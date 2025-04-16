Правнук Сталина заступился за Киркорова после покупки Rolex к 80-летию Победы

Правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад в беседе с NEWS.ru поддержал народного артиста России Филиппа Киркорова после покупки часов Rolex к 80-летию Победы.

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Бенсаад заявил, что Киркорова хейтят в интернете, обвиняя в любви к «красивой жизни».

«Мол, непозволительно так себя вести в наши дни, когда идет СВО. Хочу вступиться за Филиппа», — отметил художник.

По словам Бенсаада, он был хорошо знаком с отцом Филиппа, Бедросом Киркоровым. Правнук Сталина назвал Киркорова-младшего мастером эпатажа, патриотом своей родины. Художник добавил, что Бедрос был таким же.

Бенсаад считает, что налоги от продаж таких предметов роскоши, как часы Rolex, приближают «час победы над нацизмом». Также он напомнил, что орден Победы покрыт рубинами и бриллиантами.

«То, чем богата наша родная земля. Вы посмотрите, как во всем мире ценятся якутские бриллианты», — заявил правнук Сталина.

18 марта не стало Бедроса Киркорова. В конце декабря 2024 года СМИ сообщали, что Киркоров-старший попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за лечения методами нетрадиционной медицины.