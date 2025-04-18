Онищенко рассказал, из-за чего может возникнуть новая эпидемия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела учения по противостоянию новой мировой пандемии при участии 15 стран, в рамках которых участники вели борьбу с распространением вымышленной «мамонтовой оспы». Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Москвой 24 заявил, что готовиться к новой пандемии нужно, но отталкиваться следует от более реалистичных сценариев.

В беседе с изданием Онищенко подчеркнул необходимость обратить внимание на те вирусы, которые циркулируют в настоящий момент и которые несут реальную угрозу, будучи опасными сегодня, а не в теории.

Как заметил академик, по состоянию на текущий момент наибольшая вероятность возникновения эпидемии существует из-за мутации оспы обезьян.

Собеседник издания обратил внимание на возможность превращения этого недуга в еще более опасную болезнь, чем натуральная или черная оспа, которая циркулировала в прошлом веке.