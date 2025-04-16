Жена туриста из РФ пожаловалась на вымогательства и угрозы от врачей в Таиланде

Экс-полковник Министерства внутренних дел РФ по Тюменской области Григорий Шаров оказался в больнице в Таиланде, где местные доктора стали угрожать его жене и вымогать у нее деньги. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

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По его данным, после приезда в Паттайю у мужчины появились признаки удушья, после чего он оказался в госпитале, где спустя несколько дней у него случился инсульт. Сейчас Шарова с отеком мозга в тяжелом состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Супруга экс-полковника пожаловалась на плохую работу врачей. Она рассказала, что имеющаяся страховка не покрывает лечение, за которое она уже отдала более 650 тысяч рублей. Медики в ответ на ее возмущения наотрез отказываются транспортировать мужчину в Россию, объясняя это тем, что он может быть переносчиком Эболы, следует из публикации.

Другой случай произошел в конце марта, когда в Таиланде больница случайно выдала родителям тело чужого сына. Оно было обезображено из-за аварии, поэтому близкие мальчика не распознали ошибку.