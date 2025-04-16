Покойному отцу бойца СВО выделили долю с «гробовых» за сына в Тюменской области

Жительница Тюменской области не получила полную единовременную выплату за погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине брата из-за ошибки в документах. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в пресс-службе регионального отделения прокуратуры.

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Положенная женщине выплата оказалась урезана из-за неточности в официальных бумагах. Она не смогла доказать факт того, что ее отец ушел из жизни еще в 2005 году, из-за чего общая сумма выплаты оказалась поделена. Правоохранители обратились в суд для исправления ошибки в записи акта о смерти.

— Получение мер социальной поддержки заявительницей на контроле прокуратуры, — передает официальный Telegram-канал регионального отделения ведомства.

Депутат Государственной думы Максим Иванов рассказал о другом случае: жительница Томской области обратилась за помощью правоохранителей после того, как не получила единовременную выплату за погибшего в зоне СВО сына. Кроме того, солдат СВО из Нижнего Тагила получил от местного социального управления отказ в выплате 150 тысяч рублей за ранение на фронте.