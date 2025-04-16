Актриса «Ленкома» Нина Горшкова скончалась на 91-м году жизни

Актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова скончалась на 91-м году жизни, сообщается в Telegram-канале учреждения.

«Сегодня, 16 апреля, на 91-м году жизни после продолжительной болезни скончалась старейшая актриса нашего театра Нина Павловна Горшкова», – говорится в публикации.

Отмечается, что актриса служила в «Ленкоме» с 1961 года. Она сыграла в таких спектаклях, как «Ночное чудо», «Автоград XXI», «Ромул Великий», «Бременские музыканты», «Лабиринт», «Музыка на 11 этаже», «Золотой ключик», «Царь-рыба», «Голубая роза», «Гамлет», «Ва-банк» и в других. Последней ролью актрисы стала Берта в «Поминальной молитве».