В столовую российского поселка пришел вежливый медведь

Деликатный косолапый пришел отобедать в столовую поселка Малки Елизовского района на Камчатке, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

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Михайло Потапыч не стал наглеть, а тихо начал скрестись в окно, когда на обед пришли сотрудники одного из предприятий поселка.

Медведь под смех находящихся в заведении общественного питания залез на сугроб под окном и начал когтями царапать стекло.

Но порцию борща пушистый попрошайка не получил. Жители поселка прекрасно понимают, что если один раз покормить дикое животное, то он больше не уйдет, став постоянным клиентом столовой.