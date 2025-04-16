ВЦИОМ узнал, сколько россиян считает себя счастливыми

Порядка 80% российских граждан заявили, что они относят себя к категории счастливых людей, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отмечается, опрос проводился в марте. Подчеркивается, что «в общей сложности назвали себя счастливыми восемь из десяти россиян, в том числе абсолютно счастливыми - более трети наших сограждан (36%)».

До этого схожий уровень абсолютного счастья наблюдался минувшим летом. В марте 2024 года показатель составил 70 пунктов из 100. В этот раз индекс счастья составил 61 пункт.

Ранее профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселева заявила kp.ru, что людям, которые находятся в стрессе, важно научиться рационально оценивать происходящее, чтобы справиться с ним.

Она рекомендует оценить, насколько событие действительно угрожает человеку, сталкивался ли он с этим ранее и как справился с такой ситуацией в прошлый раз.